شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تتهم وزيرة الخارجية الألمانية بالغباء أو التضليل المتعمد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت روسيا مسؤوليتها عن ارتفاع المواد الغذائية وخطر حدوث أزمة جوع عالمية، وردت بحدة على مزاعم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) عن هذا الأمر.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على موقع "تليجرام" اليوم السبت قائلة إن الأسعار ارتفعت بسبب العقوبات الغربية".

وقالت زاخاروفا لبيربوك: "إذاكنت لا تفهمين ذلك، فهو إما علامة على الغباء أو على تضليل الجمهور عمدا".

وأضافت زاخاروفا إن هناك سببا آخر لأزمة الغذاء العالمية هو انهيار الدولة الأوكرانية - والغرب مسؤول أيضا عن ذلك.

وزعمت زاخاروفا أن "أحد أسباب ذلك هو أسلاف السيدة بيربوك، الذين لم يتدخلوا فقط في الوضع داخل أوكرانيا، بل قاموا أيضا بتشكيل الداخلية والخارجية لأوكرانيا يدويا".

كانت وزيرة الخارجية الألمانية أعربت خلال اجتماع مجموعة السبع - على بحر البلطيق في وقت سابق - عن قلقها من مجاعة وشيكة في العالم ، واتهمت روسيا بإغلاق الموانئ البحرية الأوكرانية خلال الحرب، وبالتالي منعت تصدير الحبوب.