التشكيل الرسمي لقمة الريدز والبلوز في نهائي كأس إنجلترا

وسيبدأ الألماني توماس توخيل (48 عاما) المدير الفتي لنادي تشيلسي، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة "الريدز":

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أنطونيو روديغير، تياغو سيلفا، بينجامين تشايلويل، ماركوس ألونسو



خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، جورجينيو، ريس جيمس

خط الهجوم: ميسون ماونت، كريستيان بوليسيتش، روميلو لوكاكو.

بينما اختار الألماني الآخر يورغن كلوب (54 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "البلوز":

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، إبراهيما كوناتي، فرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: جوردان هيندرسون، نابي كيتا، تياغو ألكنتار.



خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.