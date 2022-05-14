الحلبوسي يهنئ محمد بن زايد برئاسة الإمارات

بغداد - ياسين صفوان - بعث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى محمد بن زايد آل نهيَّان، بمناسبة تولي مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وعبَّر الحلبوسي، في برقية التهنئة، عن "مباركته لمحمد بن زايد؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا أن يكون عهده استكمالا لنهضة البلاد التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان وخلفه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان".



وأكد الحلبوسي، "تطلعه إلى تطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

