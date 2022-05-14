شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مؤتمر صحفى لـ"الصحفيين العرب" بشأن قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الصحفيين العرب مؤتمراً صحفياً، ظهر غداً الأحد، بمقر الاتحاد العام للصحفيين العرب، بشأن قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وذلك بحضور مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب ويونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين .

وأكد خالد ميري الأمين العام للاتحاد أن المؤتمر سيتناول خطوات محاسبة المجرمين الذين قتلوا شهيدة الصحافة العربية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وضرورة المحاكمة الدولية لمرتكبي الجريمة .