شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة الشيوخ تناقش مقترح النائب حازم الجندى بشأن وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها يوم الإثنين المقبل لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من المهندس حازم الجندى بشأن وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر.

كان المهندس حازم الجندى تقدم باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة بشأن وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر.

وقال الجندي، في اقتراحه، إنه في إطار سعي الدولة المصرية لتنظيم وضبط مخرجات التعليم وسوق العمل، للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لكافة الشباب، فإن أحد المشكلات التي نعاني منها في مصر هي تلك الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

ولفت الجندى إلى أن هناك الآلاف من الطلاب يدخلون سوق العمل سنويا، في المقابل، هناك عشرات الآلاف ينتظرون في طابور البطالة وينتظرون حظهم في الوظيفة، والأسباب تكمن في عدم وجود مواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.