أسرع صاروخ عابر للقارات.. الهند تختبر لأول مرة صاروخ “براموس” المجنّح

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 14 - مايو - 2022 4:20 مساءً

كشفت السلطات الهندية عن نجاحها في اختبار الصاروخ الهندي الروسي “براموس” المجنح، وفقاً لما نقلت وكالة “تاس” الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الهندية.

وقالت الوزارة أن الصاروخ فوق الصوتي بعيد المدى ” جو – أرض” أطلق من مقاتلة “سو- 30 إم كا إي” الهندية روسية الصنع فأصاب هدفا تدريبيا في خليج البنغال.

وجاء في بيان صحفي نشرته الدفاع الهندية أن أول اختبار للصاروخ المذكور يمكن اعتباره ناجحا ومنفّذا وفقا لخطة تم وضعها مسبقا. وأضاف البيان أن “سو- 30” المزوّدة بصاروخ جديد يمكن الآن أن توجّه ضربات جوية فائقة الدقة إلى الأهداف الأرضية والبحرية الواقعة على مسافة 300 كلم، وتضمن تلك المسافة والمواصفات العالية للمقاتلة عمقا استراتيجيا لسلاح الجو الهندي.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الهند اختبرت مؤخرا نموذجيْن من صاروخ “براموس” في آن واحد. وأطلقت أوّلهما مقاتلة “سو- 30 إم كا إي” إلى سفينة قديمة مشطوبة تابعة لسلاح البحرية الهندي. أما ثانيهما فأطلقته المدمرة من مشروع 15 D 61 Delhi باستخدام منصة بحرية مطوّرة.

براموس هو مشروع مشترك بين الهند وروسيا، وصرح مسؤولون من الشركة المصنعة خلال المعارض الجوية الدولية الأخيرة أن مناقشات تجري لبيعه مع عدد من البلدان. وذكرت تقارير إعلامية أن دول جنوب شرق آسيا أبدت اهتماماً خاصاً، وهو أمر قد يقلق الصين.

وأفادت تقارير أن الهند وروسيا تقومان بإعداد خطط لتصنيع نسخة أطول مدى من الصاروخ يمكن أن تطير بسرعة تصل إلى 5 ماخ أو 6125 كيلومتراً (3800 ميل) في الساعة.