الإعلان عن حظر التجول في مقديشو خلال انتخاب الرئيس الصومالي غدا الأحد

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - مايو - 2022 2:45 مساءً

أعلنت الشرطة الصومالية حظرا للتجول يستمر 33 ساعة في العاصمة مقديشو من شأنه أن يبقى جميع السكان تقريبا في المنازل خلال اقتراع في البرلمان يسعى الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد للفوز فيه بفترة ثانية.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح آدم في مؤتمر صحفي اليوم السبت حظرا شاملا لتجول الأشخاص والمركبات من الساعة التاسعة مساء اليوم (1800 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين.

ويستثنى من حظر التجول نواب البرلمان ورجال الأمن والموظفون الآخرون المعنيون بالتصويت.

وسيُجرى الانتخاب غير المباشر، الذي يختار خلاله النواب الرئيس، في حظيرة طائرات في مطار خلف جدران واقية من الانفجارات تحسبا لهجمات يمكن أن يشنها الإسلاميون المتشددون وتدخلات فصائل داخل الأجهزة الأمنية.

ويتنافس الرئيس الحالي مع 37 مرشحا آخرين من بينهم رئيسان سابقان هما شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود.

وكان عدد المرشحين المنافسين لمحمد عبد الله محمد 39 قبل أن يعلن مرشحان بين يومي الخميس والجمعة انسحابهما من المنافسة.

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في وقت مبكر غدا الأحد ومن المتوقع أن يستمر إلى الليل وسط وضع أمني مضطرب إذ تخشى الشرطة أن تشن حركة الشباب الإسلامية المتشددة هجمات مسلحة لتعطيل العملية الانتخابية.