لم تشهدها منذ 30 عاماً.. حملة كبرى تتضمن 170 مشروعاً في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلن أمين بغداد، علاء معن، اليوم السبت، عن أكثر من 170 مشروعاً ضمن حملة كبرى لم تشهدها العاصمة منذ 30 عاماً.

وقالت أمانة العاصمة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن أمينها "وجه بمشاركة الجهد البشري من عمال النظافة والجهد الالي وتوفير كل المستلزمات للمبادرات الشبابية التطوعية ومنهم فريق سفراء النظافة في حملات تنظيف ضفاف نهر دجلة ضمن قواطع مسؤولية وزارة الموارد المائية ".



وأوضح، أن "العمل الجماعي وتجاوز الاليات الروتينية في العمل مع دعم المبادرات المجتمعية هي اهم الرسائل التي تحملها رؤية نهضة بغداد التي اعلن عنها علاء معن امين بغداد نهاية العام 2020 والتي تمخضت عن فعاليات جمالية ثقافية وفنية ملموسة في المدينة اهمها تطوير زقاق المتنبي واقامة الفعاليات الابداعية المختلفة فيه اضافة الى انشاء الجداريات الفنية في شوارع وساحات بغداد وهو متزامن مع حملة كبرى لم تشهدها بغداد منذ 30 عاماً في اكساء وتطوير الطرق وتأهيل شبكات المياه والمجاري حيث بلغت اعداد المشاريع اكثر من 170 مشروعاً ممولاً من الايرادات الذاتية للأمانة".