شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات العراقية تداهم عناصر من تنظيم "داعش" داخل كهف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، استهداف عدد من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي كانوا متحصنين داخل كهف في جبال قره چوخ في إقليم كردستان العراق بشمال البلاد.



وأضافت خلية الإعلام الأمني في بيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، ومن خلال التنسيق والتعاون بين قطعات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة (الكردية)، المحور السادس، مع خلية العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16التابعة للقوة الجوية العراقية 4 ضربات استهدفت خلالها كهف في جبال قره چوخ بداخله عدد من عناصر "داعش" الارهابية، حيث باشرت قوة من المحور السادس في قطعات البيشمركة في تفتيش المكان المستهدف".

ولم يورد البيان أي تفاصيل أخرى عن العملية، مشيرا إلى أنه سينشر المزيد عنها لاحقاً.