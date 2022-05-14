عاجل.. رئيس الجزائر يعين قائدا جديدا للمخابرات الخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، اللواء جمال كحال مديرا عاما جديدا للفرع الخارجي التابع لجهاز المخابرات.



وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً،، أفاد بأنه باسم الرئيس عبد المجيد تبون "القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم على التنصيب الرسمي للواء جمال كحال، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي"، وفقا للعين.

وخلف بذلك اللواء نور الدين مقري الذي تم تعيينه في يناير/كانون الثاني 2021، فيما لم توضح السلطات الجزائرية أسباب إقالته.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الجزائرية نقلا عن كلمة قائد الجيش خلال مراسم التنصيب قوله: وعليه، فإني آمركم جميعا، بالعمل تحت سلطته، وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة ".

وأسدى الفريق شنقريحة تعليماته وتوجيهاته لضباط المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، دعاهم فيها إلى "ضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة، وكذا مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية، من أجل رفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي".

ومنذ توليه الحكم نهاية 2019، أحدث الرئيس الجزائري تغييرات كبيرة داخل الجيش وجهاز المخابرات، فيما يؤكد الخبراء بأن ذلك يندرج في إطار سياسة "ضخ دماء جديدة في المناصب الكبرى".

وبموجب الدستور الجزائري فإن رئيس البلاد هو "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، بينما بقي منصب وزير الدفاع يد رئيس البلاد منذ 1994.