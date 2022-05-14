أوروبا تنعى الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حققت النمو والنهضة الشاملة والسلم.



وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "بحزن علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. يكرم الاتحاد الأوروبي إرثه وقيادته التي أصبحت الإمارات بموجبها رائدة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.. التعازي لقيادة وحكومة وشعب الإمارات".

من جانبه، قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: "حزين على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. لقد لعب دورا أساسيا في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم.. أفكارنا مع شعب الإمارات.. يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بشراكة قوية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي".

وذكر دفيد ماكاليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: "أقدم التعازي لشعب الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فبفضله تحولت الإمارات إلى قوة إقليمية واتخذت القرارات الشجاعة".

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية البلجيكية: "ببالغ الحزن علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .. خالص التعازي لأسرته ولشعب الإمارات".

ونعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً الجمعة 13 مايو/أيار".

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت البلاد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على الشيخ خليفة بن زايد.

ووُلد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في قلعة المويجعي بمدينة العين عام 1948، وفي أغسطس/آب عام 1966 عُيّن ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيساً لنظامها القانوني.

وفي فبراير/شباط عام 1969 عُيّن ولياً للعهد لإمارة أبوظبي، وتولى فقيد الأمتين العربية والإسلامية رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي إضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في يوليو/تموز 1971.

وفي 20 يناير/كانون الثاني 1974 أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما عين عام 1976 نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أصبح الشيخ خليفة رئيساً لدولة الإمارات وحاكماً لإمارة أبوظبي.