الرئيس المصري يهنئ محمد بن زايد على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيسا للدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.



وبارك الرئيس المصري للشيخ محمد بن زايد على ثقة شعب الإمارات، وتوليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب السيسي عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.