الرئيس السوري يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.



وأعرب الرئيس السوري، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) عن تمنياته أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم (الشيخ محمد بن زايد) على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة التي أسس لها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأضاف الرئيس السوري قائلا: لقد كان لكم على مدى السنوات الماضية دور قيادي في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في ميادين التنمية الاقتصادية والعلمية، واستطعتم تسخير هذه المكانة لمد الجسور وبناء علاقات استراتيجية متينة مع دول العالم تحقيقاً لمصالح الإمارات والمنطقة العربية عموماً.

وأبدى تطلعه إلى مواصلة العمل مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أجل تعزيز العلاقات بين سورية والإمارات وتعزيز الشراكات في الميادين كافة مستندين إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط ومصالح مشتركة.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فقد عقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووفقا لبيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، فإنه تم بموجب المادة 51 من الدستور فقد جرى انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً لفقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.