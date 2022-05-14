عاجل.. ملك البحرين يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وبحسب وكالة الأنباء البحرينية فإن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعرب "أخلص تهانيه وأطيب تمنياته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات".

وأعرب عن تمنياته له بمواصلة مسيرة الخير والتقدم المبارك التي تشهدها دولة الإمارات وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في مزيد من التنمية والتطور والازدهار وخدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.

وأكد العاهل البحريني عمق العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما وحرص المملكة على المضي قدماً في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الوطيد ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.