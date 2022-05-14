اليمن.. العطاس يهنىء الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

محمد الفلاح - السبت 14 مايو 2022

بعث دولة الرئيس حيدر العطاس رئيس وزراء اليمن الأسبق، برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المُتحدة الشقيقة بالإجماع من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، خلفا للراحل الشيخ خليفة بن زايد – رحمه الله -.



جاء فيها

تلقيت نبأ انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المُتحدة ببالغ السعادة والسرور، هو رجل التنمية والسلام ورجل المهام الصعبة فهو خير خلف لخير سللف و لسموه ايادي بيضاء في اليمن، وفي الكثير من بلدان العالم وله سيرة زاخرة من العطاء والإنجازات ورصيد وافر من حب وولاء أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعد صاحب بصمات بارزة في عمليات النهضة والبناء والتنمية التي شهدتها البلاد، وله جهود بارزة على وجه خاص في تطوير القوات المسلحة، حيث ساهمت توجيهاته المباشرة والقيادية، في جعل القوات المسلحة الإماراتية مؤسسة رائدة تحظى بتقدير عدد كبير من المؤسسات العسكرية وله أسهامات في نشر ثقافة التسامح والسلام في العالم، ونزع فتيل عدد من الأزمات والتخفيف من حدتها، والوقوف حائط صد أمام أفكار التطرف والتشدد.

ااسأل المولي عز وجل أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراهما وان يمن الله عليه بوافر الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.