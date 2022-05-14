شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجوال في مقديشو خلال اقتراع البرلمان على الرئيس الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الصومالية حظرا للتجول يستمر 33 ساعة في العاصمة مقديشو من شأنه أن يبقى جميع السكان تقريبا في المنازل خلال اقتراع في البرلمان يسعى الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد للفوز فيه بفترة ثانية.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح آدم في مؤتمر صحفي اليوم السبت حظرا شاملا لتجول الأشخاص والمركبات من الساعة التاسعة مساء اليوم (1800 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين.

ويستثنى من حظر التجول نواب البرلمان ورجال الأمن والموظفون الآخرون المعنيون بالتصويت.

وسيُجرى الانتخاب غير المباشر، الذي يختار خلاله النواب الرئيس، في حظيرة طائرات في مطار خلف جدران واقية من الانفجارات تحسبا لهجمات وتدخلات فصائل داخل الأجهزة الأمنية.