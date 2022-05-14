برلماني: 'الدعم الطارئ' باب لهدر المليارات

وقال الخزرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يستغرب اصرار بعض القوى السياسية على تمرير قوانين تشوبها الكثير من المغالطات والمخالفات القانونية وتترب عليها اثار كبيرة في هدر المال العام".

وأضاف، "كان يفترض على الساعين خلف هذا القانون الضغط على الحكومة لارسال الموازنة الاتحادية بدل من هذا المشروع الذي بات باباً لشبهات كثيرة قد تصل الى هدر المليارات دون الاخذ بالحسبان مصير المواطن الذي اصبح متعلقاً بقانون الموازنة المعطل بسبب اصرار البعض الى استغلال الوضع السياسي الراهن لتمرير القوانين من اجل مصالح شخصية وحزبية".

