ضبط مواد خطرة في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، ضبط مواد خطرة في كمرك ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة شاكر محمود الزبيدي، مركز كمرك ام قصر الجنوبي يضبط حاويتين (مواد كيميائية) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية".



وأشارت الهيئة إلى، أن "عملية الضبط تمت من خلال تبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني و بالتعاون و اسناد مديرية منفذ ام قصر و شرطة الكمارك".