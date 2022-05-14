المالية النيابية تستأنف اجتماعاتها وتؤكد عزمها التصويت على قانون الدعم الطارئ

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة المالية استأنفت اجتماعاتها لإنضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".

وأضاف البيان، أن اللجنة المالية النيابية أكدت عزمها التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

