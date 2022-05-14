انت الان تتابع خبر المالية النيابية تستأنف اجتماعاتها وتؤكد عزمها التصويت على قانون الدعم الطارئ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، استئناف اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها بخصوص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة المالية استأنفت اجتماعاتها لإنضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".
وأضاف البيان، أن اللجنة المالية النيابية أكدت عزمها التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأضاف البيان، أن اللجنة المالية النيابية أكدت عزمها التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".