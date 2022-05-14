أربع ضربات جوية تستهدف كهفاً بداخله عناصر من داعش في جبال قره چوخ

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تنفيذ طائرات أف 16 العراقية أربع ضربات جوية استهدفت خلالها كهفاً يضم عناصر من داعش في جبال قره چوخ.



وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التنسيق والتعاون بين قطعات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة المحور السادس مع خلية استهداف العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16 التابعة للقوة الجوية العراقية ٤ ضربات استهدافت خلالها كهفاً في جبال قره چوخ بداخله عدد من عناصر داعش الارهابية".



وأضاف البيان، أن "قوة من المحور السادس في قطعات البيشمركة، باشرت بتفتيش المكان المستهدف".

