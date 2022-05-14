كتلة نيابية تصدر بياناً بشأن قرار الحلبوسي بمنع خشان من المداخلات وعضوية اللجان

وذكرت الكتلة في بيان ورد لـ الخليج 365: "ننظر باستغراب شديد لما صدر من قرار بحق النائب باسم خشان واننا نؤشر الابعاد الخطيرة لهذا الاجراء فهو ليس تجاوزا على الحقوق الدستورية والقانونية لممثلي الشعب وحرمانهم من اداء مهامهم فحسب وانما هو مساس بروح الحياة البرلمانية في العراق وبادرة خطيرة بما يمثل بداية انحراف النظام البرلماني في ظل أجواء من الاستعداء والاستقطاب السياسي".وأضافت: "ستكون لهذا الاجراء أصداء غير محمودة على صعيد المنظمات الدولية التي تراقب بشدة حقوق البرلمانيين في العالم اجمع الامر الذي يعد انتكاسة في مؤشر حرية الممارسات الديمقراطية للبرلمانيين العراقيين وقد تكون هناك بلاغات الى لجنة حقوق الانسان في الاتحاد البرلماني الدولي".

وتابعت: "ندعو رئاسة المجلس الى التعاطي مع المنصب من منطلق المبادئ والتقاليد البرلمانية حيث ان رئيس البرلمان هو (الأول بين متساويين) ومكلف بمهام تنظيمية لا تخوله التعسف وحرمان ممثلي الشعب من أداء الواجب والمساس بحقوقهم الدستورية؛ مع التاكيد الشديد على احترام السياقات الدستورية والقانونية فالجميع تحت سقف الدستور وسيادة القانون".



وأكملت: "سوف تكون الإشراقة ونوابها الصوت المعبر عن مواقف ومداخلات النائب باسم خشان داخل قبة البرلمان ومطالبات دائرته الانتخابية في السماوة؛ مدينة التضحية وعاصمة الفداء والشهداء".