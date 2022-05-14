تحديد 6 محطات لإدراج درب زبيدة على لائحة التراث العالمي (صور)

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الفريق بدأ رحلته من منطقة الرهبان خارج الحدود الجنوبية لمدينة النجف الأشرف والتي تلي بحر النجف إلى عمق الصحراء وقطع مسافة أكثر من 300 كيلو متر وصولاً إلى الحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف ان "خلال رحلة الفريق تم المرور بعشرات المعالم الأثرية التي كانت تعتبر محطات استراحة لملايين الحجيج الذين سلكوا هذا الطريق في السابق والتي كانت تؤمن لهم الاستراحة والمبيت والتزود بالمياه والطعام والمؤن والمستلزمات الأخرى لهم وللحيوانات التي كانت تستخدم كواسط للنقل فيما مضى، حيث تم الوصول إلى آخر محطة على الطريق من الجانب العراقي وتسمى بطن العقبة وتبعد 10 كم عن الحدود الدولية".

واشار شلغم الى إن "الفريق اختار أهم 6 ست محطات فقط والتي تحمل قيم استثنائية حضارية سوف تضيف نقاط قوة لملف الترشيح وستزودنا بمعلومات إضافية عن باقي المحطات على طول الطريق في العراق أو تلك التي تقع ضمن الجانب السعودي، حيث أبدى الخبراء الفرنسيون دهشتهم حال رؤيتهم تلك المحطات وأخبرونا بأنها في حالة أفضل من نظيراتها في المملكة العربية السعودية ".

وأكد ان" الفريق قام بتدوين كافة الملاحظات والوصف والتقاط الصور لكل محطة وتم توجيه كوادرنا في مفتشية آثار وتراث النجف موقعياً بإعداد كشوفات لتسييج تلك المعالم ومخاطبة السلطات المحلية لإيقاف التجاوزات على تلك المحطات إن وجدت".

تابع، "سيتم التهيئة للعمل الميداني وتأمين التخصيصات المالية من أجل قيام كوادرنا بأعمال المسح التفصيلية بطائرات الدرون والمسح الأرضي الضرورية وفق معايير منظمة اليونسكو".