القيصر 'كاظم الساهر' يثير شكوكا حول وضعه الصحي (فيديو)

أثار المطرب والقيصر العراقي كاظم الساهر، قلق جمهوره ومتابعيه بعد ظهوره وهو "يعرج" في حفل أقيم الأسبوع الماضي في الرياض.

وظهر كاظم الساهر في السعودية في مقطع مصور، وهو يصعد الدرج بصعوبة، وكأنّه يعاني من مشكلة صحيّة في قدميه، الأمر الذي أثار قلق جمهوره وتساؤلاتهم، فانهالوا بالتعليقات للاطمئنان على صحته.

كما تداول الجمهور فيديو آخر يوثق تعرض قدم الساهر للإصابة، قبل مغادرته لمسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث أمسك الفنان العراقي قدمه بشكل غير مباشر بعد انتهاء الحفل.

وكان كاظم الساهر قد كشف في حفله الذي أقيم في لوس أنجلوس، بتاريخ 12 مارس /آذار الماضي، عن إصابته بكسر في قدمه، وقال: "سامحوني أنا عندي رجل مكسورة ومش قادر أتحرك كتير... وواقف بالعافية".