رئيس فنلندا أبلغ بوتين بأن بلاده تعتزم الانضمام إلى الناتو وستتخذ قرارها قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أبلغ الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، خلال محادثة هاتفية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وستتخذ قرارها في الأيام المقبلة.



وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئاسة الفنلندية، اليوم السبت: "أبلغ الرئيس نينيستو الرئيس بوتين بمدى تغير الوضع الأمني ​​لفنلندا بشكل جذري ... وأن فنلندا ستتخذ في الأيام المقبلة قرارا للحصول على عضوية في الناتو".

ووفقا للبيان فإن الرئيس الفلندي أشار إلى ما كان قد أبلغ به الرئيس الروسي خلال اجتماعهم الأول في عام 2012، حيث يعتبر أن كل دولة مستقلة مسؤولة عن أمنها.

وأضاف البيان: "هذا هو بالضبط ما يحدث الآن. من خلال الانضمام إلى حلف الناتو، تعزز فنلندا أمنها وتتحمل المسؤولية".