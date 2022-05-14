هل عمليات الإجلاء مستمرة من مدينة ماريوبول؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية إنه تم إجلاء ما يقرب من 500 شخص من مدينة ماريوبول إلى مدينة بيزيمينوي في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المقر في بيان: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 13 مايو حتى الساعة 8:00 صباحا يوم 14 مايو، تم إجلاء 491 شخصا، من بينهم 63 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينوي بمنطقة نوفوآزوفسكي".

وأضاف البيان، إجمالا، خلال الفترة من 5 مارس إلى 08:00 يوم 14 مايو، تم إجلاء 31781 شخصا من ماريوبول.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو عن قناعة موسكو بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل.

وقال غروشكو للصحفيين اليوم: "إذا ضم الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الدولة حيث تسود التشكيلات النازية والإيديولوجيا النازية المتناقضة مع القيم الأوروبية، فإن ذلك سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض، وأن "مراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي تنتقل نحو الشرق".

وتابع: "إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بروسيا كشريك اقتصادي، فإن موسكو ستتصرف عقلانيا، انطلاقا من الواقع الجديد".