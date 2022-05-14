موسكو تؤكد أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني نهايته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو عن قناعة موسكو بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل.



وقال غروشكو للصحفيين اليوم: "إذا ضم الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الدولة حيث تسود التشكيلات النازية والإيديولوجيا النازية المتناقضة مع القيم الأوروبية، فإن ذلك سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض، وأن "مراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي تنتقل نحو الشرق".

وتابع: "إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بروسيا كشريك اقتصادي، فإن موسكو ستتصرف عقلانيا، انطلاقا من الواقع الجديد".