عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا يهنئ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فقد عقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووفقا لبيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، فإنه تم بموجب المادة 51 من الدستور فقد جرى انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً لفقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.