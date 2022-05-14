قرقاش يؤكد أن الانتقال السلس للسلطة بالإمارات يعكس مستوى آليات الحكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن الانتقال السلس للسلطة في البلاد "يعكس المستوى المتقدم لآليات الحكم".



وفي سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر، قال قرقاش إن "الانتقال السلس للسلطة في دولتنا يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها".

وأضاف: "كلنا ثقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد، هو قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً".

وشدد على أن دولة الإمارات "ماضية بقيادته نحو مزيد من التقدم والازدهار. حفظ الله بلادنا قيادة وشعباً ورحم الشيخ خليفة بن زايد رحمة واسعة".

وفي وقت سابق السبت، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتولى الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان منصب رئيس دولة الإمارات خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية، الجمعة، ليكون ثالث رئيس في تاريخ البلاد.