شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الشيخ محمد بن زايد ولى عهد الإمارات، بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية الشقيقة خلفا للراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال النائب تيسير مطر، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سوف يواصل مسيرة التقدم والنهضة لدولة الإمارات العربية، والأمن والاستقرار للشعب الإماراتى، متمنيا لسموه التوفيق فى قيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة.