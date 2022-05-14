شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..الجلسة العامة للشيوخ تبحث 3 طلبات مناقشة وقانون صندوق ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، لمناقشة 12 تقريرا للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وتشمل ثلاثة تقارير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد مجدي فريد، بشأن إصدار ملحق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتضمن التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان، واقتراح مقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الهمم، بالإضافة إلى اقتراح من النائب محمود القط، بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث حتى الآن.

وتتضمن التقارير أيضا 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هيام فاروق، بشأن إعداد دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية ومن النائب محمد البنا، بشأن إنشاء مدن ومناطق جديدة مستندة إلى التراث الأثري والتاريخي لتحقيق تنمية شاملة، ومن النائب رزق علواني بشأن دراسة وتفعيل إنشاء شاطئ عام المركزي الحمام والضبعة بمحافظة مطروح.

كما تتضمن أيضا 3 تقارير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم ، بشأن سياسة التحول الإلكتروني في الجامعات المصرية ومن النائب علاء الدين مصطفى بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني ومن النائب عمرو عزت حجاج ، بشأن استحداث مادة دراسية المراحل التعليم قبل الجامعي بعنوان "هوية مصر" .

كما تشمل تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى ، بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة وأبعاد تلك الظاهرة وأثرها .

وتتضمن أيضا تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي ، بشأن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لقرى طلحة بردين بالزقازيق وإدراج مشروع صرف صحي قرية الحلبي مركز الزقازيق-محافظة الشرقية بالإضافة إلى تقارير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي بشأن إجراء بعض التعديلات على ضوابط تغطية الترع والمصارف وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، وتغطية أو تدبيش مصرف بهنبای واستكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية.

ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالة تلك التقارير للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها، ويناقش المجلس خلال جلسة الأحد تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد نبيل حلاوة وأكثر من عشرين عضوا آخرين ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ويناقش المجلس أيضا طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي ، وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئةالعامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد وخلال جلسته العامة يوم الاثنين يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

كما يناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد وأخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (200) السنة 2020.