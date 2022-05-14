شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من لجنة التعليم بمجلس النواب ينظم زيارة ميدانية إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وفد برلماني من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، إلى محافظة الإسكندرية في زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية.

ويلتقي الوفد البرلماني، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كما سيتم زيارة مستشفيات جامعة الإسكندرية، والمعاهد والمدارس القومية، مدارس المتفوقين "stem"، الجامعة المصرية اليابانية، مدينة الأبحاث العلمية، مكتبة الإسكندرية، وعددا من المؤسسات التربوية والتعليمية بالمحافظة.

يضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه الدكتور سامي هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، والدكتورة ياسمين أبو طالب، أمين سر اللجنة.

كما يشارك في الزيارة الميدانية النواب: حسام المندوه الحسيني، صبورة السيد، نسرين عمر، ليلى أبو إسماعيل، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، وأمين اللجنة، رمضان راضي.