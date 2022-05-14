الجامعة العربية تدين مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وتطالب بمعاقبة مرتكبي الجريمة

اسماعيل عبد الحي - أدانت جامعة الدول العربية، ، مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص إسرائيلي، مؤكدة أن "ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مرور الكرام وبما يستوجب تحقيقاً شاملاً".

وأعربت الجامعة العربية، في بيان اليوم الاربعاء ، عن تعازيها لعائلة الفقيدة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وقناة الجزيرة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنية الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة.

وأكدت الجامعة العربية في ذات البيان أن "هذه الجريمة ليست غريبة على الاحتلال الذي درج على ألا يعبأ بأية معايير لاحترام حقوق الإنسان،

ويسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني" محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الجريمة المُفجعة، ومشددة على ضرورة معاقبة مرتكبيها ..

وأشارت إلى أن اسم "أبو عاقلة" سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي الذين قضوا دفاعاً عن الحقيقة، ولإيصال الصوت

الفلسطيني وجرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم أجمع.