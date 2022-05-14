رغم التفاؤل الأوروبي.. شمخاني: الغرب ضيع الفرصة في مفاوضات فيينا

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 14 - مايو - 2022 11:44 صباحًا

لم تمض ساعات على التصريحات الإيجابية التي أدلى بها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، معرباً عن أمله بقرب التوصل لتوافق في المفاوضات النووية، حتى اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الغرب ضيع فرصة الاستفادة من تلك المحادثات.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم السبت: “أميركا نكثت بعهودها وأوروبا تقاعست، وقد دمرتا فرصة الاستفادة من حسن نية إيران في المفاوضات النووية”.

كما أضاف “إذا كانت لدى أميركا وأوروبا الرغبة في العودة إلى طاولة المفاوضات، فنحن مستعدون والاتفاق في المتناول”.

وتابع: “بلغت مفاوضات فیینا نقطة لا يمكن فيها حل العقدة إلا من خلال قبول الجانب الذي أخطأ بحقوق إيران العقلانية والمبدئية والوفاء بها”، حسب زعمه.

وكان بوريل أكد أمس أن زيارة المنسق الأوروبية للمفاوضات النووية لطهران قبل أيام، أعادت فتح المحادثات التي توقفت في منتصف آذار الماضي بعد جولات ماراتونية انطلقت في العاصمة النمساوية في نيسان 2021.

وكان الجمود خيم على تلك المفاوضات الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النوي، بعد أن وصلت إلى مراحلها النهائية، من دون حل عدد من القضايا، ومن ضمنها مسألة الحرس الثوري الذي يتمتع بنفوذ سياسي وأمني واقتصادي كبير في إيران، والذي لا تزال ترفض واشنطن رفع الحظر عنه.