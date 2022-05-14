شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : محمد بن زايد حامي الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ولادة جديدة للدولة نستبشـر فيهـا بمسيرة عظيمة نحو المجد

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي إنه بعد أن انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في العاصمة أبوظبـي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، تبدأ دولة الإمارات مرحلة جديدة في تاريخهـا اليـوم مـع هذا القائد الذي عرفه شعبه منذ سنين طويلة .

عرفه قائداً في ميادين البطولة والرجولة .. وعرفه حامياً لحمى الاتحاد.. وبانياً لحصنه الحصين قواتنا المسلحة، وعرفه مؤسساً لمئوية تنموية رسخت مكانة دولته بين الأمم والشعوب، وعرفـه قائداً عالمياً بنى علاقات استراتيجية راسخة وقوية لدولته مع شرق العالم وغربه.

وأضاف إن صاحب السمو الشيخ محمـد بـن زايد آل نهيـان هـو ظـل زايـد .. وهـو امتداد زايد وهـو حـامـي القيـم والمبادئ والركائز التي غرسها زايـد عنـدمـا أسس هذه الدولة مع إخوانه حكام الإمارات، وتوليـه اليـوم مسئولية رئاسة البلاد يمثل حقبة تاريخية جديدة .. وولادة جديدة للدولة الاتحادية نستبشـر فيهـا بمسيرة عظيمة نحو المجد .. وتسارع تنموي كبير لترسيخ سيادة وريادة دولة الإمارات العالمية.

وتابع : لقد أحب شعب الإمارات منذ سنوات طويلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أحبـوه لكرمه، وأحبـوه لطيـب نفسه، وحنـوه علـى شعبه. لقد رأوه يداوي مريضهم، ويغيث ملهوفهم، ويدعم أبناءهـم، ويواسي شهداءهم، ويفكر ويخطط لمستقبل أجيالهم. لقد رأوه يزورهـم في بيوتهم، وشاهدوه يحفزهـم في ميادين عملهم، ورأوه يستقبلهم في مجلسه العامر، وشهدوا معه وشاهدوا إطلاق مشاريع تنموية، وتطوير صناعات جديدة، وبناء قطاعات اقتصادية وطنية، وإطلاق شركات عالمية رائدة عبر سنوات طويلـة مـن خدمته لوطنه وشعبه.

واليـوم يبايعـه الشـعب .. ويعاهـده على السمع والطاعـة .. وينتظـم خلفـه ليقـوده في مسيرة تاريخية جديدة في دولة الإمارات تستبشر فيها الأجيال القادمة بالرئيس الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة ويستبشر فيها العالم بدولة تمثل نموذجاً عالمياً مستقبلياً يحمل الخير والأخوة للبشرية كل البشرية.

نجـدد مباركتنـا لسموه .. ونجـدد مباركة ومبايعة شعب الإمارات لـه .. ونسأل الله أن يحفظه ويرعـاه ويسدده .. ونقـول لـه سـر بنـا نحو قمم جديدة ونحن بك ومعك نتفاءل بقادم أجمل وأعظم لدولة الإمارات العربية المتحدة.