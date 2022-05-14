شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن الدولي يدين بشدة استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

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اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا يدين بشدة استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جنود إسرائيليين خلال تغطيتها اقتحاما في مخيم جنين.



ودعا البيان إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في استشهاد أبو عاقلة، مشددا على الحاجة إلى ضمان المساءلة بشأن مقتلها.

وقال البيان إن المجلس سيواصل مراقبة الوضع عن كثب بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة.