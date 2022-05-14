أوكرانيا تعلن خطة تعبئة لتجنيد مليون شخص.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن كييف تريد تعبئة مليون شخص لزيادة إمكاناتها الدفاعية.



وكتب ريزنيكوف على صفحته في "فيسبوك": "تم إطلاق عمليات بهدف ضمان زيادة الإمكانات الدفاعية لأوكرانيا... نحن نركز على الحاجة إلى توفير مليون شخص لمقاومة العدو".

ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية فإن كييف لأول مرة تعلن عن عدد المواطنين الذين تخطط لحشدهم في الجيش.

وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بأن هدفها هو حماية حياة سكان دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية هناك.