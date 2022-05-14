عاجل.. رئيس فرنسا يزور الإمارات غدا الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أنه سيزور دولة الإمارات، غدا الأحد، لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقالت الحكومة الفرنسية في بيان إن ماكرون سيتوجه إلى الإمارات غدا الأحد للعزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي أمس الجمعة، و"التعبير عن دعمه لأخيه الشيخ محمد بن زايد (رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة) وباقي الأسرة والشعب الإماراتي كله".

وتنظر فرنسا إلى دولة الإمارات، باعتبارها شريكا إستراتيجيا لها في المنطقة، وترتبط الدولتان بعلاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية قوية للغاية.

وكان ماكرون في تغريدة باللغة العربية أمس، "أفجعنا خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع "أعرب عن تعاطفي مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، وأسرته وشعب الإمارات".

وتوفي أمس الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.