أول تعليق من محمد بن زايد بعد اختياره رئيسا لدولة الإمارات

الشارقة - اميمة ياسر - انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتى، الشيخ محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات، خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية، الجمعة، ليكون ثالث رئيس في تاريخ البلاد.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد عقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حضر الاجتماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

ووفقا لبيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، فإنه تم بموجب المادة 51 من الدستور فقد تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً لفقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية، صباح الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات.

ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13 مايو.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

نظام الحكم في الإمارات

تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه 2 ديسمبر 1971، أي أن نظام الحكم فيها أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد، حيث يتم انتخاب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة.

كيف يتم اختيار رئيس الإمارات الجديد ونائبه؟

رئيس الدولة في الإمارات ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات، ومن صلاحياته تعيين مجلس الوزراء.

أما نائب الرئيس يجرى انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد ويكون رئيسا لمجلس الوزراء.

ما هو المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي؟

يعتبر المجلس الأعلى للاتحاد هو من أسمى وأرفع السلطات الدستورية والتشريعية والتنفيذية التي توجد في الإمارات العربية المتحدة، حيث أن هذا المجلس له دور مهم في وضع السياسات العامة التي يتم العمل بها في الدولة، كما أنه المسؤول عن الموافقة على التشريعات التي يختص بهذه الدولة ومن أهم وأبرز المسؤوليات الموكلة إليه:

-القيام بوضع السياسات العامة الخاصة في دولة الإمارات من خلال أحكام الدستور الإماراتي.

-العمل على تحقيق الأهداف المختلفة للاتحاد والقيام بإنجازها وتحقيق مصالحها المشتركة.

-القيام بالاطلاع على قوانين الاتحاد قبل العمل على إصدارها والمصادقة عليها.

-العمل على الموافقة على كافة المراسيم والقيام بالمصادقة عليها.

-القيام بالمصادقة على كافة المعاهدات والاتفاقيات التي تحدث بين الدول المختلفة.

-العمل على الموافقة على تعيين رئيس وزراء الاتحاد وقبول استقالته.

-القيام بتعيين قضاة المحكمة العليا وتعيين رئيس خاص بهم وقبول استقالتهم وفصلهم من العمل في الحالات التي يتم تحديدها من قبل الدستور.