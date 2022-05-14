شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش مناخ الاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها غدا الأحد، عقب الجلسة العامة، وذلك لاستكمال مناقشة تيسير إجراءات التقاضى، وتستكمل اللجنة المالية والاقتصادية مناقشة "مناخ الاستثمار في مصر"، إلى جانب التراخيص الصناعية وتفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن منح التراخيص الصناعية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

في سياق متصل تعقد لجنة الشئون العربية والخارجية اجتماعين الأول لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن الشباب الإفريقي ودوره في تعزيز التنمية بين الدول، وذلك بحضور ممثلي الحكومة فيما تناقش في الاجتماع الثانى مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية.