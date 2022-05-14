شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببلجيكا ينظم اجتماعا بين وفد برلمانى مصرى ونظيره فى لوكسمبورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد مجلس النواب المصرى إلى دوقية لوكسمبورج برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكل من النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة نانسي نعيم بطرس، والنائب محمود عصام موسي، حيث قام الدكتور بدر عبدالعاطي - سفير جمهورية مصر العربية لدي بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، بتنظيم اجتماع موسع بمقر برلمان لوكسمبورج في 11 مليو 2022، برئاسة "شارل مارج"؛ رئيس لجنة العدالة (اللجنة المعنية بملف حقوق الإنسان بالبرلمان)، و"سيمون بيسيل"، نائبة رئيس لجنة الشئون الخارجية والأوروبية، و"اوكتافي موديرت"، نائبة رئيس وفد لوكسمبورج بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بحضور عدد كبير من نواب برلمان لوكسمبورج بلجنة العدالة والشئون الخارجية، ووفد لوكسمبورج بالجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، ومن الانتماءات الحزبية المختلفة.

خلال اللقاء تم التأكيد على أهمية ذلك اللقاءات في تعزيز قوات الحوار والتواصل البرلماني بين مصر ولوكسمبورج، فضلا عن أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وقد أعرب عن تطلعهم إلي دعم المزيد من التعاون في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك التعاون الاقتصادي وجنب الاستثمارات إلى جنب التعاون البرلماني كما استعرض الطرفان التطور الذي شهدته التشريعات الخاصة بحقوق الانسان في مصر و لوكسمبورج.

وتطرق الحديث إلي العديد من المحاور والقضايا المختلفة وتناول حديث النائب طارق رضوان ، الحديث عن التحديات الاقتصادية والامنية ومكافحة الارهاب والتطرف وكذلك القضاء علي الهجرة الغير شرعية وكذلك المبادرات المختلفة التي تمس صحة وسلامة المجتمع المصري كمبادرة القضاء علي فيروس "سي" والكشف المبكر علي الامراض المزمنة والسرطانية وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة للاقصاء علي العشوائيات كمبادرة بشاير الخبر بالقاهرة والاسكندرية ومبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بالريف المصري انطلاقًا من مبادئ الحق في الحياة.

وتحدث الطرفان أيضًا عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقا الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي والتي بنيت علي المرتكزات والضمانات الدستورية في مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر . هذا وقد قام النائب طارق رضوان بشرح الأربع محاور الأساسية الخاصة بعمل الإستراتيجية وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن وأخيرًا محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان..

واشار النائب طارق رضوان إلي أن تلك الزيارة تأتى في إطار تطلع الجانب المصرى لاستمرار الحوار وتبادل الرؤى بين البرلمانات، التى تعد الضامن لتناول القضايا والآراء والثقافات البرلمانية المختلفة .

كما استعرض النائب محمد عبد العزيز، أسلوب عمل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تفعيلها كونها أحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، والتي تقوم على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين فى قضايا سياسية، وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات.

كما تطرق الي الدور الرقابي للبرلمان علي السلطة التنفيذية لضمان وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان حيز التفيذ.

تناولت النائبة نانسي مهني التطورات الخاصة بتمكين المراة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فضلا عن القاء الضوء علي الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية علي صعيد تنفيذ قانون دور العبادة حيز التنفيذ.

وتطرق النائب محمود عصام إلي استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27، حيث تجهّز مصر عددًا من المبادرات البيئة والمناخية لطرحها خلال الملتقى الدولي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.



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