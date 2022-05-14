شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مضيئة في حياة الشيخ محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله الذي وافته المنية أمس.

وتقلّد رئيس الإمارات الجديد العديد من المناصب الإدارية والقيادية على مستوى الدولة، حيث عيّن عام 2003 نائباً لولي العهد في امارة أبوظبي واصبح وليّاً للعهد في الامارة عام 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 2004، كما تقلّد في نفس العام منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، المسؤول عن تطوير وتخطيط الإمارة، بالإضالة إلى تولّيه منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة.

ولد رئيس الإمارات في الحادي عشر من مارس عام 1961، وهو الابن الثالث للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.