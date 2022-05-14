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سريلانكا تخفف حظر التجول مع تشكيل الحكومة الجديدة

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الدمام - شريف احمد - رفعت سريلانكا اليوم السبت حظر التجول المفروض على مستوى البلاد لمدة 12 ساعة، لتخفف بذلك القيود المشددة مع سعي رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكرماسينجه إلى تشكيل حكومة بعد اشتباكات مع الجماعات المناهضة للحكومة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.

وتحولت احتجاجات سلمية في الغالب ضد الحكومة استمرت لأكثر من شهر إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي بعد أن اقتحم أنصار رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا معسكر احتجاج مناهض للحكومة في العاصمة التجارية كولومبو وأحرقوا الخيام واشتبكوا مع المتظاهرين.

كما خلفت الاشتباكات والأعمال الانتقامية ضد شخصيات حكومية أكثر من 300 مصاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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