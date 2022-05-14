شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين اخترقا إجراءات السلامة في حريق نيودلهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت الشرطة في العاصمة الهندية نيودلهي، شخصين يشتبه بخرقهما اجراءات السلامة من الحرائق اليوم السبت بعد مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا في حريق بمبنى يضم وحدة لتصنيع كاميرات المراقبة.

وعملت فرق الإنقاذ خلال الليل لتطهير المبنى المحترق المكون من أربعة طوابق بالقرب من محطة للسكك الحديدية في الضواحي الغربية.

وكان أكثر من 75 شخصا في المبنى عندما اندلع الحريق مساء الجمعة. وقال شهود عيان إن البعض قفز من النوافذ للنجاة وقام رجال الإطفاء بكسر الزجاج وإنقاذ الناس بالحبال.

وقالت السلطات إن حريقا اندلع في مكتب لشركة بالطابق الأول وانتشر بسرعة. وتم اعتقال اثنين من مالكي الشركة في إطار تحقيق لتحديد ما يشتبه بأنه انتهاك لإجراءات السلامة.