21 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا بكوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن كوريا الشمالية سجلت 21 وفاة جديدة بسبب "حمّى'' وسط تفشّي فيروس كورونا في البلاد.



وذكرت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية سجلت 17400 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك أنه تم علاج أكثر من 288 ألف شخص وسط تفشي فيروس كورونا.

كما نقلت وكالات تصريحا منسوبا لزعيم كوريا الشمالية قال فيه إن "تفشي وباء كورونا في بلادنا يمثل كارثة كبرى لكن بإمكاننا التغلب على الأزمة اليوم".

وذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن الزعيم، كيم جونغ أون، زار مقر الوقاية من الأوبئة، وانتقد المسؤولين لفشلهم في تلافي "نقطة ضعف في نظام الوقاية من الوباء".

وأعلنت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك يول، استعدادها لتزويد كوريا الشمالية باللقاحات المضادة لكورونا وغيرها من الإمدادات الطبية.