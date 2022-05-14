موسكو عن نشر الناتو قوات نووية قرب حدودها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هددت روسيا، اليوم السبت، بالرد الملائم في حال نشر حلف شمال الأطلسي، بنية تحتية وقوات نووية قرب حدودها.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جروشكو مساعد وزير الخارجية الروسي، قوله اليوم، إن موسكو ستتخذ التدابير الاحترازية الملائمة إذا نشر حلف شمال الأطلسي بنية تحتية وقوات نووية قرب الحدود الروسية.

وأضاف جروشكو أن روسيا ليس لديها أي نوايا عدوانية تجاه فنلندا والسويد ولا ترى أي أسباب "حقيقية" لانضمام البلدين إلى الحلف.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم، إن الإدارة العسكرية المدنية التي فرضتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية ستطلب من موسكو الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وأضافت الوزارة في نشرة دورية على "تويتر"، "إذا أجرت روسيا استفتاء على الانفصال في خيرسون، فإنها ستتلاعب بنتائجه دون شك لإظهار أن هناك أغلبية واضحة تؤيد الانفصال عن أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن آنا كوزنتسوفا نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) زارت منطقة خيرسون لمناقشة الاحتياجات الاجتماعية والرعاية الصحية للسكان المحليين.

وذكرت الوكالة أيضا، أن كوزنتسوفا ناقشت إمدادات المواد الغذائية والمنتجات الطبية وغيرها من المنتجات اللازمة للأطفال.

ونُقل عن كوزنتسوفا وهي زوجة قس أرثوذكسي وأم لسبعة أطفال، قولها "نحن هنا على استعداد لتقديم جميع أنواع المساعدة".

ولم تذكر الوكالة موعد الزيارة. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.