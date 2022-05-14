المستشار الألماني أولاف شولتز يعزي الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث المستشار الألماني، أولاف شولتز، برقية عزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.



وقال شولتز في برقية عزاء موجهة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "أتقدم بأحر التعازي والمواساة لكم ولأسرتكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة أخيكم الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع "برحيل الشيخ خليفة بن زايد، تخسر الإمارات العربية المتحدة رئيس دولة حكيما زاد من ازدهار بلاده وحافظ على السلام في المنطقة"، مضيفا "عزز الشيخ خليفة بن زايد علاقاتنا الثنائية".

وأضاف "أتمنى لك ولعائلتك القوة لتحمل هذه الخسارة الكبيرة"، وفق ما نقله بيان للمستشارية الألمانية.

والجمعة نعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً".

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت البلاد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من أمس الجمعة حدادا على الشيخ خليفة بن زايد.

ووُلد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في قلعة المويجعي بمدينة العين عام 1948، وفي أغسطس/آب عام 1966 عُيّن ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيساً لنظامها القانوني.

وفي فبراير/شباط عام 1969 عُيّن ولياً للعهد لإمارة أبوظبي، وتولى فقيد الأمتين العربية والإسلامية رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي إضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في يوليو/تموز 1971.

وفي 20 يناير/كانون الثاني 1974 أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما عين عام 1976 نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أصبح الشيخ خليفة رئيساً لدولة الإمارات وحاكماً لإمارة أبوظبي.