"العليا للأخوة الإنسانية" تؤكد أن الشيخ خليفة بن زايد زرع الخير والسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي انتقل إلى جوار ربه، أمس الجمعة.



وأكدت اللجنة أنه خاض رحلة من العطاء زرع خلالها الخير والمحبة والسلام للإنسانية جمعاء على خطى والده الحكيم، مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتقدر اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للفقيد الراحل جهوده الكبيرة لنشر قيم التعايش والمحبة والتسامح، تلك الجهود التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في تاريخ الإنسانية.

وجاء في بيان النعي: "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إذ تنعي فقيد الإنسانية الراحل، فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، راعي الأخوة الإنسانية، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة".

ووُلد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في قلعة المويجعي بمدينة العين عام 1948، وفي أغسطس/آب عام 1966 عُيّن ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيساً لنظامها القانوني.

وفي فبراير/شباط عام 1969 عُيّن ولياً للعهد لإمارة أبوظبي، وتولى فقيد الأمتين العربية والإسلامية رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي إضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في يوليو/تموز 1971.

وفي 20 يناير/كانون الأول 1974 أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما عين عام 1976 نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أصبح الشيخ خليفة رئيساً لدولة الإمارات وحاكماً لإمارة أبوظبي.