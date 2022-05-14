رئيسة المفوضية الأوروبية تنعى الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الجمعة 13 مايو.



وقالت الأوروبية أورسولا فون دير لاين على موقعها في صفحة "تويتر": "أقدم التعازي لشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كرس حياته لوطنه عاملاً من أجل رفاهية ومستقبل الإمارات".

وأضافت: "معه، أصبحت الإمارات مزدهرة ومتسامحة ومنفتحة على العالم و سوف يستمر إرثه".

وتقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتعازيها لشعب الإمارات في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.