الخارجية الفرنسية تنعى الشيخ خليفة بن زايد

وقال الخارجية الفرنسية في بيان لها: "علمت فرنسا ببالغ الحزن بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" وتتقدم بأحر التعازي للإمارات قيادة وشعباً".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع