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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الفرنسية تنعى الشيخ خليفة بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
نعت وزارة الخارجية الفرنسية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، الذي وافته المنية أمس الجمعة.
وقال الخارجية الفرنسية في بيان لها: "علمت فرنسا ببالغ الحزن بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" وتتقدم بأحر التعازي للإمارات قيادة وشعباً".
وأضافت: "بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يفقد شعب الإمارات زعيماً يحترمه الجميع، ونحيي التزامه العميق بالاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".