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الخارجية الفرنسية تنعى الشيخ خليفة بن زايد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الفرنسية تنعى الشيخ خليفة بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

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نعت وزارة الخارجية الفرنسية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

 

وقال الخارجية الفرنسية في بيان لها: "علمت فرنسا ببالغ الحزن بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" وتتقدم بأحر التعازي للإمارات قيادة وشعباً".

 

وأضافت: "بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يفقد شعب الإمارات زعيماً يحترمه الجميع، ونحيي التزامه العميق بالاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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