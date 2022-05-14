الخارجية البرازيلية تنعى الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الجمعة 13 مايو.



وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم: "يتضامن البرازيليون حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات في مصابهم بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة".

وأضاف البيان أن الشيخ خليفة بن زايد كان رجل دولة معروفا بين نظرائه، وله دور فعال في التقدم الاجتماعي والاقتصادي المذهل لبلاده في العقود الأخيرة، وتحت قيادته تم تطوير علاقات البرازيل مع الإمارات التي تتمتع اليوم بشراكة استراتيجية.

وقالت: "سوف تُستمر إنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورؤيته في خدمة ازدهار شعبه وتطور الصداقة مع البرازيل".